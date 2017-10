Usa, ragazze cantano una filastrocca razzista e finiscono nei guai

Sta facendo particolarmente discutere il filmato in cui cinque ragazze dello Utah improvvisano una filastrocca razzista. La breve clip, diventata virale in questi giorni, riguarda cinque studentesse della Weber High School, istituto che ha immediatamente preso le distanze dal comportamento delle teenagers e che sta indagando sul caso. In attesa di conoscere quali saranno i provvedimenti, il web si è diviso tra chi denuncia il gesto ritenendolo di gravissima entità e chi invece cerca di giustificare le ragazze, sostenendo che si tratta di una semplice bravata.