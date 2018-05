Usa, l’incredibile acrobazia di una cheerleader: salto mortale con spaccata

Si chiama Brittany Hertz, la giovane ragazza protagonista di questo incredibile video che ha già raggiunto quota 270mila visualizzazioni. Le immagini mostrano la ginnasta tre volte campionessa nazionale di cheerleading, mentre esegue un salto mortale all'indietro con spaccata finale, stupendo tutti i presenti. Non è la prima volta però che Brittany condivide le sue acrobazie sui social. Sul suo profilo Instagram infatti è possibile vedere numerosi video in cui la ragazza si cimenta in complessi esercizi, spesso in compagnia del fidanzato Frank, anche lui ginnasta.