Usa, fa così freddo che si congela anche l’oceano

Le rigidissime temperature che hanno investito buona parte degli Stati Uniti d'America non hanno provocato disagi solamente alle grandi città, ma a guardare dalle immagini proposte su YouTube da Ryan Canty anche l'Oceano Atlantico sembra essersi arreso al grande freddo, trasformandosi in un'immensa distesa di ghiaccio abbastanza resistente da poter sostenere il peso di una persona senza spaccarsi.



Una situazione di totale incredulità per gli abitanti della zona, abituati a sfruttare la spiaggia di Cape Cod per fare il bagno nel periodo estivo. Di fronte al congelamento delle acque, la Guardia Costiera è intervenuta per rompere il ghiaccio ed evitare ulteriori danni a banchine e porti anche se l'allerta meteo non sembra ancora del tutto superata.