Stati Uniti sottozero, in Florida piovono iguane congelate dagli alberi

Dagli alberi della Florida non cadono frutti ma rettili. L'ondata di gelo che sta travolgendo gli Stati Uniti ha provocato un nuovo strano fenomeno. Decine di cittadini, infatti, hanno segnalato di aver trovato per terra iguane paralizzate dal gelo. Ma gli animali, dicono gli esperti, non sono morti. Con le temperature inferiori ai 10 gradi centigradi le iguane si immobilizzano, scivolano dagli alberi e risultano come stordite .

Quando però le temperature aumentano si "scongelano" e tornano a muoversi. Le iguane non sono gli unici animali a risentire dell'ondata di gelo improvvisa e assolutamente anomala per la Florida. Le tartarughe che vivono nelle acque del Golfo del Messico evitano di nuotare in profondità per il freddo, mentre alcuni squali sono stati trovati morti, spiaggiati probabilmente in seguito allo shock termico.



Le previsioni non sono rassicuranti. Per i meteorologi l'ondata di gelo eccezionale continuerà ancora per un paio di giorni prima di spostarsi sulla costa Atlantica. A New York e Boston previste le temperature più basse mai registrate.