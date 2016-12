Usa, alligatore tenta di entrare in casa di una donna... suonando il campanello

Fate attenzione la prossima volta prima di aprire la porta di casa: potreste vedere un vostro familiare, un amico, un vicino, oppure... un alligatore. E' quanto stava per accadere a Jamie Weathersbee-Bailey, che fortunatamente si trovava a lavoro durante la strana "visita": quando il vicino l'ha chiamata per riferirle che un grosso animale stava tentando di entrare nella sua abitazione, ha pensato fosse uno scherzo. Ma, guardando il video, ha dovuto ricredersi. A Moncks Corner, nella Carolina del Sud, un alligatore ha infatti tentato di entrare nella dimora della donna per rinfrescarsi nella sua piscina situata nel cortile sul retro. Ma, con molta educazione, ha prima cercato di suonare il campanello.