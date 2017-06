Trentino, caldo anomalo e alghe: così il lago sul monte Colo diventa rosso

Come il celebre lago di Tovel che si trova all'interno del Parco Naturale Adamello-Brenta nella Val di Non, anche la Valsugana ha il suo specchio d'acqua colorato di rosso. Si tratta di un laghetto sul monte Colo, sopra l'abitato di Ronchi in Trentino. "Colpa" del caldo inusuale (25 gradi a 1.800 metri di altitudine) e della fioritura di un particolare tipo di alga. Per gli abitanti della zona un nuovo spunto turistico quindi; gli esperti infatti assicurano la non pericolosità del fenomeno.