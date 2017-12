I cinque video virali imperdibili del 2017

Dalla caduta di Gianni Morandi dal palco mentre canta "Volare" con Fabio Rovazzi, al tutorial per sbucciare la pesca in un secondo e con estrema facilità, sono davvero tantissimi i video che nel 2017 hanno spopolato su internet scatenando reazioni, commenti e curiosità degli utenti. Tra chi cerca di imparare nuovi trucchetti per risparmiare tempo con la frutta - con il dubbio che poi funzionino davvero - e chi invece non vuole perdersi il fuori programma del celebre cantautore, non mancano però clip divertenti e gag comiche, ma anche filmati più impegnativi che hanno commosso il web grazie alla sensibilità dei protagonisti. Non resta, dunque, che godervi questa carrellata.