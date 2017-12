Amici, Emma non apprezza il balletto a luci rosse mentre si esibisce: “Basta, non riesco a cantare”

“Non so come si dice in francese ma a Roma dicono ‘appoggiarlo’. Ecco, non me l’appoggiare, perché non riesco neanche a cantare”. La nostra carrellata dei video più visti nel 2017 continua con Emma Marrone, che non è mai stata tanto imbarazzata come nella sua performance ad Amici, il programma di Maria De Filippi: uno dei tre ballerini che l'accompagnavano si è infatti mostrato decisamente focoso decidendo di andare oltre le semplici carezze. Le “avance” si fanno sempre più insistenti fino a quando Emma, infastidita, non si rivolge agli autori. La sua richiesta rimane però inascoltata e la situazione peggiora fino a quando non arriva il momento della confessione: si è trattato di uno scherzo.