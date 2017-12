Quando Nadia Toffa ci metteva in guardia sul sushi da evitare

Quante volte, girando per gli All you can eat, vi sarà trillato in testa un campanello d’allarme nel vedere del pesce all’apparenza fresco a sano costare poco rispetto a quanto vi sareste aspettati? Bisogna sempre fare attenzione alla spesa e soprattutto per ciò che riguarda i cibi freschi, mai andare al risparmio. In un servizio delle Iene che rientra fra i più visti dell'anno appena trascorso, Nadia Toffa ha fatto un giro per gli All you can eat di Milano assieme a un sushiman perché ne valutasse la qualità e i risultati sono stati tutto fuorché confortanti: ambienti sporchi, pesce conservato non a norma e batteri in abbondanza nei cinque locali analizzati hanno spiegato il motivo di prezzi tanto ribassati. Dopo aver portato alle luce questi problemi, Nadia si è anche avvalsa dei consigli di uno chef per capire come riconoscere del sushi di qualità. Un esempio? Il pesce per essere fresco deve essere assolutamente inodore mentre al tatto deve essere freddo e per niente appiccicoso.



Il servizio delle Iene ha inevitabilmente portato a una diminuzione del consumo di sushi ma c’è stato un ristorante a Milano che ha sfidato Le Iene dichiarando di offrire sempre del pesce di qualità. Nadia non si è certo lasciata sfuggire l’occasione di testare l’effettiva affidabilità del servizio e accompagnata dal proprietario in persona ha controllato ogni angolo del ristorante: un esame che il locale ha passato a pieni voti, ottenendo poi sul web moltissimi commenti positivi sia per il coraggio dimostrato a mettersi in gioco sia per l’esito finale.