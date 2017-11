Il tutorial per sbucciare la pesca in un secondo conquista la rete

Sbucciare una pesca in circa un secondo adesso si può, grazie a un metodo rivoluzionario che ha stupito tutti gli amanti della frutta. A presentare il tutorial ci ha pensato una donna giapponese, Okada, che ha pubblicato su Twitter il video in cui mostra come eliminare la buccia con un semplice movimento sincronizzato delle mani. Per raggiungere tale risultato, però, la donna ha raccontato che bisogna lasciare la pesca per venti secondi nell'acqua calda e poi metterla in quella fredda per circa cinque minuti. In questo modo, coltello e tagli lasceranno spazio a un metodo altrettanto efficace, ma più veloce.