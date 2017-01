Sito britannico cerca colf nude per pulire le case dei naturisti

Sta facendo il giro del web l'annuncio pubblicato da una società di servizi per i nudisti la quale è alla ricerca di collaboratrici familiari per fare le pulizie in casa in completo desabillè. L'azienda Naturist Cleaners offre 55 euro all'ora alle donne che si rendono disponibili a questo particolare servizio che verrà espletato solo in appartamenti di persone naturiste, che amano girare nudi.

Regole ferree per i clienti: non si tocca e nemmeno si fotografa, a dimostrazione che si tratta di un servizio serio e non un sito di escort. Tre le tipologie di servizio: una col cliente nudo, una con la colf nuda e una terza opzione che prevede entrambi nudi.



La collaboratrice familiare fa poi un normale lavoro: spolverare, pulire per terra, dare l'acqua alle piante, lavare i vestiti, pulire le finestre, etc. L'azienda, nata a Londra due anni fa, ha deciso di espandersi su tutto il territorio britannico e ora è alla ricerca di collaboratori, part time, che siano disposti a fornire i loro servizi senza abiti.



Laura Smith, ideatrice dell'innovativo servizio, dice di aver avuto l'idea quando a casa sua un addetto alle pulizie, dichiaratamente naturista, le chiese se poteva denudarsi durante il lavoro. "E' ormai un servizio popolare a Londra", dice la Smith. "E' un servizio per la comunità di nudisti, non c'è nulla di sessuale. Forniamo un tipo di esperienza indimenticabile che vi farà tenere il sorriso sulle labbra per un'intera settimana". C'è da crederle?