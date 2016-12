Russia, a tre anni sfida in Tv il campione di scacchi Anatoly Karpov: come finirà?

Freddo, calcolatore, concentrato, per nulla intimidito dal trovarsi di fronte il campione del mondo di scacchi Anatoly Karpov. Eppure ha solo 3 anni, Misha Osipov, e la sfida - per lui - del secolo si svolge sotto i riflettori e davanti alle telecamere del programma televisivo del Primo Canale russo "Лучше всех!" (Meglio di tutti!). Misha è così bravo da dare del filo da torcere allo zar degli scacchi, che alla fine gli propone di finire l'incontro con un bel pari. Ma il piccolo non accetta, è convinto di potercela fare. Così alla sconfitta per mancanza di tempo reagisce scoppiando a piangere per trovare consolazione tra le braccia della mamma. Tenace come un grande giocatore, Misha, ma è pur sempre un bimbo di 3 anni.