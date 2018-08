Roma, quattro cinghiali nel parco giochi di Spinaceto

Nel quartiere di Spinaceto a Roma quattro cinghiali hanno invaso il parco giochi per bambini. Sono una mamma con i suoi tre cuccioli, probabilmente in cerca di cibo o attirati dalla spazzatura. Non è la prima volta che succede una cosa del genere nella Capitale, già in passato infatti, nella zona nord della città, erano stati avvistati alcuni esemplari di cinghiali. In questo caso gli animali sono di un’altra razza, quella maremmana, più piccola (80 chili al massimo) e in grado di riprodursi solo una volta l’anno.