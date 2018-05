A Roma i cinghiali si aggirano liberamente sulla via Cassia

La via Cassia, a Roma, custodisce uno dei monumenti che tutto il mondo invidia all'Italia: la tomba di Nerone. Eppure ultimamente non è il motivo per cui molti si trovano su questa strada. Un parco lì vicino infatti, un tempo chiuso e ora accessibile a chiunque, ospita un gruppo di cinghiali, che scorrazzano senza alcun controllo in mezzo alla gente. "Il problema - spiega una donna ai microfoni di Striscia la Notizia - è che qui non c'è nulla di recintato, dunque è possibile che gli animali, cercando cibo ed essendoci qui vicino un supermercato che la sera getta i rifiuti, attraversino la strada causando incidenti". Si tratta di un problema reale, perché solo un anno fa un motociclista è morto in zona Cassia proprio a seguito di uno scontro con un cinghiale.