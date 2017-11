L'uragano Harvey si è abbattuto senza pietà sul Texas, coinvolgendo almeno sei milioni di persone. Piogge torrenziali e venti fortissimi hanno messo in pericolo i residenti ma una delle tante possibili tragedie è stata sventata dalla prontezza di una reporter. Brandi Smith era in diretta da Houston assieme al reporter Mario Sandoval quando ha ripreso una scena sulla Beltway 8, una delle maggiore autostrade della città. Un camionista è stato coinvolto nell'allagamento ed è rimasto bloccato nel veicolo proprio in un punto vicino a dove si stavano svolgendo le riprese. Smith ha reagito subito, fermando il pick-up dello sceriffo che stava passando in quel momento per avvisarlo del pericolo. Le autorità si sono subito mosse e con l'ausilio di una barca a motore hanno raggiunto l'abitacolo per aiutare l'uomo a uscire. Dopo il salvataggio, il camionista ha abbracciato riconoscente la reporter, che è rimasta poi sul posto per continuare il proprio servizio.