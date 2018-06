Parigi, lo yoga si fa nudi per la giornata del naturismo

Ritrovarsi completamente senza vestiti a fare yoga a Parigi? E' successo grazie all'associazione nudisti della città che ha organizzato una lezione di meditazione seguita da un pic nic sull'erba nel parco Bois de Vincennes. Un momento di ritrovo per i naturisti, che hanno potuto godersi una mattina di relax e esercizi fisici senza l'ingombro dei vestiti.



Gli organizzatori hanno pubblicizzato l'evento sui social raccogliendo centinaia di richieste di partecipazione: un successo importante per quella che, a detta di Cédric Amato, vice presidente del Paris Naturism Association, è "la prima destinazione francese in termini di nudismo per il turismo". La lezione è piaciuta molto ai partecipanti e anche ai curiosi, che hanno voluto assistere all'evento nudista.