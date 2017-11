Panama, quando si dice "ha la musica nel sangue": la bimba che ha imparato a ballare prima che camminare

Indossa ancora il pannolino e da poco ha iniziato a camminare in posizione eretta, ma quando parte la musica non c'è età che tenga e per le strade di Panama ecco l'esibizione magistrale della baby ballerina. A tempo, sinuosa, la piccola, a piedi scalzi, danza come se fosse la cosa più naturale di questo mondo, perfettamente a suo agio, scuotendo il bacino sulle ritmiche latine di una canzone di Nenito Vargas. E il video della sua esibizione conquista i social network: quasi un milione di like e oltre 3 milioni e settecentomila condivisioni. Se davvero, come ricorda il detto, "ha la musica nel sangue", il destino di questa bimba è segnato. Clicca e guarda il video