Solitamente le fasi che precedono il decollo sono dedicate alla spiegazione da parte degli assistenti su come comportarsi in caso di emergenze durante il volo. Ad attirare però l'attenzione dei passeggeri a bordo di questo aereo in partenza da New York e diretto a Nashville è stato un moviere molto particolare, capace di dare le giuste indicazioni per le manovre del velivolo ballando in maniera perfetta. Una delle persone a bordo, identificata sui social come l'artista musicale Terry McBride, ha ripreso la scena pubblicando poi il video su Facebook e superando un milione di visualizzazioni in pochi giorni. Sembrerebbe che il protagonista della clip abbia colto il senso del messaggio secondo il quale "sul posto di lavoro bisogna sempre farsi notare".