Nasa, la Terra ha una seconda Luna: gli scienziati l'hanno chiamata HO3 2016

La Terra ha una seconda Luna a tenerle compagnia: è un piccolo asteroide che per secoli accompagnerà il nostro pianeta, si chiama HO3 2016 è poco più grande di 36,5 metri di diametro e largo non più di 91 metri. Non è facile avvistarlo e gli astronomi hanno potuto individuarlo solo grazie ad uno speciale telescopio situato a Haleakala, nelle isole Hawaii il 27 aprile scorso.

Questa seconda "luna" completa un giro in circa un anno, ma è troppo lontana per essere considerato un vero satellite del nostro pianeta, è in realtà un asteroide bloccato in "una piccola danza" con la Terra su una orbita estremamente elittica inclinata di circa 8 gradi toccando una distanza con il nostro pianeta tra le 38 e 100 volte quella con la Luna. Quando è vicina al Sole si muove più velocemente della Terra, quando lontana più lentamente.