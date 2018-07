Missouri, poliziotto distratto dal telefono investe un ciclista

Un'uscita in bicicletta non andata a buon fine quella di un ciclista che, mentre era fermo ad uno stop, è stato investito da un SUV. Alla guida del fuoristrada c'era un agente di polizia in servizio sulla sua macchina d'ordinanza, a quanto pare più attento a mandare messaggi che a controllare la strada.



Uno scontro fortissimo che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna si è risolto con pochi graffi e tanta paura per il ciclista. L'uomo investito ha potuto documentare tutto in quanto è solito girare in bici con la action cam grazie alla quale realizza video che poi carica sul suo canale YouTube. Il poliziotto, che subito ha ammesso le sue colpe, è stato sospeso dal suo incarico e con buona probabilità dovrà rispondere alla legge per la sua imprudenza.