Miseri uomini: spopolano su Instagram le foto di maschi vittime dello shopping

Gli anni passano, ma i problemi, per tutti, sembrano essere sempre i soliti. Soprattutto per i mariti trascinati a forza nei negozi dalle mogli e dalle fidanzate desiderose di fare shopping. Tanto che a "Miserable Men" (miseri uomini), account Instagram che raccoglie le testimonianze più vere di questa sottile forma di tortura, la materia prima non manca mai: di qualsiasi età, razza e condizione sociale, gli uomini immancabilmente si annoiano a morte.