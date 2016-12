I "Miserabili": uomini in crisi da shopping

10:39 - Il Natale è uno di quei momenti dell'anno in cui molti, che lo vogliano o meno, vengono trascinati nel buco nero dei centri commerciali, outlet e vie del centro per prendere parte all'acquisto dei regali. A molti mariti, fidanzati o amici sarà capitato di essere trascinati in questo faticoso vortice dello shopping e così c’è chi pensa a dormire, chi preferisce divertirsi con il cellulare e chi ha dipinto sul volto un’espressione disperata. Tutte solo valide alternative alla confusione dei grandi magazzini e centri commerciali. Perché alla fine cosa c’è di peggio per un uomo che accompagna una donna a fare shopping? Dagli Stati Uniti arrivano una serie di foto dell’account Instagram “miserable men” che ritraggono gli eroi incompresi di questa pratica.