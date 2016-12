30 marzo 2015 Londra, prof di matematica e sexy modello Pietro Boselli tra cattedra e passerella Il Regno Unito ha perso la testa per questo 26enne veneto con un dottorato di ricerca in Ingegneria meccanica che ha tenuto alcune lezioni all'università Tweet google 0 Invia ad un amico

16:54 - Un dottorato di ricerca in Ingegneria meccanica da un lato, una ben avviata carriera da modello dall'altro. La nuova star del web, in Gran Bretagna, è un giovane italiano nato 26 anni fa a Negrar, in provincia di Verona. Il suo nome è Pietro Boselli. La sua doppia vita tra cattedra e passerella non è rimasta a lungo nascosta ai suoi studenti, uno dei quali ha pubblicato tutto sui social network regalando al 26enne veneto enorme notorietà.

"E' il più sexy docente di matematica del mondo", scrivono alcuni tabloid britannici ricordando l'esperienza di Pietro come assistente universitario, ruolo che gli ha consentito anche di tenere alcune lezioni. E di conquistare il cuore delle sue giovanissime studentesse.