La ricetta per ottenere milioni di "like" e visualizzazioni sul web? Semplice: sali su uno dei grattacieli più alti della Gran Bretagna , la Canary Wharf Tower di Londra, tocca la punta della piramide che si trova in cima e gira un video sospeso a 235 metri dal suolo della City. E' l'impresa temeraria portata a termine da due giovani blogger , che hanno pubblicato su YouTube un filmato da capogiro che in appena due giorni ha sfiorato i 250mila clic.

L'edificio, noto anche come One Canada Square, era fino al 2012 la struttura più alta dell'interno Regno Unito. Harry Gallagher, uno dei due novelli "Spiderman", si è reso protagonista di un'altra impresa simile: l'anno scorso ha scalato lo stadio del West Ham.



"Mi batte forte il cuore, quassù è pazzesco", urlano i due ragazzi mentre la camera cattura il gioco di luci mozzafiato del panorama londinese. Prima di compiere l'impresa, Gallagher dichiara in video: "Siamo qui per un capriccio, per una sfida che ha dell'impossibile".



Polemiche sulla sicurezza - La "birbonata" dei due adolescenti ha creato non poche polemiche in tema di sicurezza cittadina, soprattutto per quanto riguarda le misura antiterroristiche. "Non dovrebbero succedere cose del genere", ha affermato la polizia della City. "Noi investiamo molto sulla sicurezza e stiamo lavorando con la polizia. La nostra priorità è garantire la sicurezza dei nostri inquilini", hanno fatto sapere le autorità del One Canada Square.