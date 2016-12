31 maggio 2016 15:39 Las Vegas, in vendita la mega-villa di Michael Jackson per 8,5 milioni di euro La tenuta, ribattezzata "Villa Thriller", è stata presa in affitto dal cantante dal 2007 fino a poco tempo prima della sua morte. Era utilizzata dal cantante per rifugiarsi dallʼassedio dei paparazzi

La mega-villa a Las Vegas di Michael Jackson è stata messa in vendita per 8 milioni e mezzo di euro, più di 9 milioni di dollari. Ribattezzata "Villa Thriller", l'abitazione non è mai stata di proprietà del cantante, che la prese in affitto dal 2007 fino a pochi mesi prima della sua morte: il "re del pop" la utilizzava come rifugio dal circo mediatico cui era sottoposto costantemente, e spesso vi portava anche i figli.

"Villa Thriller" è stata costruita in Messico nel 1950 per volere di Horst Schmidt, proprietario di sale cinematografiche, per poi essere smontata e ricostruita pezzo per pezzo a Las Vegas, nello Stato del Nevada. La dimora, di 2.255 metri quadrati, ha 7 camere da letto e 12 bagni - con docce enormi e tre lavandini - ed è ricca di stanze e saloni. Vi sono altresì un angolo bar, un grande camino e numerosi specchi giganti. All'interno della casa vi è anche un pianoforte a coda - ma non è chiaro se apparteneva a Michael Jackson - e un dipinto a grandezza naturale del cantante, ritratto mentre è seduto su un trono.

Nella tenuta, complessivamente di 7.000 metri quadrati, è presente una cappella medievale a due piani e un caveau privato - utilizzato come galleria d'arte - nascosto nel seminterrato della casa. Peraltro, si dice che proprio in questa dimora Michael Jackson abbia conservato la propria collezione di opere d'arte, andata scomparsa dopo la sua morte. La camera da letto dell'artista occupa un intero piano dell'edificio ed è munita di enormi specchi davanti ai quali Jackson provava le sue coreografie.

Numerose stanze sono attualmente arredata con grandi divani, ricca tappezzeria, pavimenti in legno, un tavolo da pranzo, travi a vista e lampadari preziosi, tra cui uno in vetro di Murano. In ultimo, vi è anche una spaziosa cantina e un vero e proprio tunnel che permetteva al "re del pop" di allontanarsi in auto quando era assediato dai paparazzi.