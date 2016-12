La culla "intelligente" che calma i neonati in un minuto

Notti insonni addio. Arriva Snoo, una "culla intelligente" che è in grado di calmare bambini in un minuto. Il segreto sta in una serie di sensori installati all'interno che, oltre a innescare un movimento ondulatorio in risposta agli spostamenti del neonato, sono in grado di ricreare anche le sensazioni vissute all'interno del grembo materno, così da indurre un riflesso calmante sui piccoli.