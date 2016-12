L'italiana Paola Gianotti taglia il traguardo del giro del mondo in bici: è record

Nel 2014 la sua società di comunicazione ha chiuso e lei, Paola Gianotti, ha reagito partendo per il giro del mondo in bicicletta. Domenica, tagliato il traguardo a Ivrea, è entrata a far parte del Guinness world record: prima di lei, solo una greca ci era riuscita nel 2012, Juliana Bhuring. Sarà la crisi economica a far venire voglia di pedalare?