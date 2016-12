Kate, la più giovane pilota al mondo: diventa comandante a soli 26 anni

La passione di una vita quella di Katie McWilliams per l' aviazione . Lei è il comandante pilota più giovane al mondo. Originaria di Carlisle , in Cumbria , Inghilterra, ha soli 26 anni e già una carriera ben avviata alle spalle: dal 2011 lavora per la compagnia britannica Easyjet . A 13 anni è entrata nei cadetti dell'aeronautica, mentre a 19 si è iscritta alla Ctc Aviation , una scuola leader nel settore. E nel settembre 2016 diventa capitano. Il suo è un record ancor più significativo se si considera che le donne pilote sono meno del 5 per cento.

Il suo primo volo è nel giungo del 2011, stesso anno in cui diventa primo ufficiale. Da qui la carriera va in salita: lavora per Easyjet e copre fino alle 100 destinazioni, guidando Airbus A319 and A320. La sua base è l'aeroporto di Gatwick.



All'inizio non pensava che fare la pilota potesse diventare davvero il lavoro della sua vita, perchè si tratta di un settore difficile da raggiungere, specialmente ad alti livelli. Una volta iniziati gli studi, però, non si è mai tirata indietro.