Inghilterra, 73enne ritrova portafogli smarrito in Francia 55 anni fa

Come riporta il Mirror, Bill Leech realizza di aver smarrito il portafogli solo qualche ora più tardi e, dopo essere tornato al rifugio senza alcun risultato, ha supposto che fosse stato rubato o scomparso nella neve. Ma la realtà è un'altra. Durante i lavori di ristrutturazione del rifugio, infatti, sotto una trave di legno, spunta fuori il portafogli con tanto di documento d'identità, grazie al quale è stato possibile rintracciare il proprietario.



"In quegli anni avrei dovuto studiare francese, ma in realtà mi ero trasformato in studente di sci" -commenta simpaticamente il 73enne - "Il portafoglio conteneva la tessera del sindacato studentesco, la licenza di guida della mia vecchia Lambretta 125 con i relativi documenti di registrazione. Per fortuna non ho perso la skipass così sono potuto tornare in pista senza problemi. Non avendo perso nulla d'importante non mi sono allarmato e ho duplicato i documenti una volta tornato in Inghilterra". Il ritrovamento del portafogli porta con sé un tuffo nel passato che Bill Leech ricorda con gioia: " Il tempo che ho trascorso a Grenoble è stato fantastico, era solo una grande festa. La mia famiglia è rimasta affascinata dalla storia, mi ha stimolato a tornare in settimana bianca nelle Alpi francesi e spero di poterla portare con me".