In Indonesia alcuni passeggeri a bordo di un vagone della metropolitana hanno vissuto attimi di panico a causa della presenza di un serpente. Secondo la portavoce del sistema dei trasporti Eva Chairunisa, che si è scusata per lo spiacevole inconveniente, l'animale sarebbe stato avvistato inizialmente in un portapacchi vicino a un passeggero, per ritrovarlo poco dopo sopra il corrimano come mostrano le riprese amatoriali pubblicate su internet e diventate immediatamente virali. A riportare la calma ci ha pensato un uomo molto coraggioso, che a mani nude ha afferrato il serpente e lo ha scacciato dalla metropolitana.