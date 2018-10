Il robot umanoide ha imparato a fare parkour, ecco le nuove immagini di Atlas

La Boston Dynamics è una società leader nel settore della robotica impegnata nella sviluppo di macchine in grado di compiere movimenti sempre più simili a quelli dell'uomo. Da diversi anni lavora al progetto Atlas, nato con l’idea di creare un robot simile a Terminator e che oggi dà risultati davvero stupefacenti: il prototipo si muove esattamente come una persona. Atlas è in grado di camminare in autonomia, anche su terreni scoscesi, di saltare e coordinare più movimenti simultanei che gli consentono di fare manovre molto complicate.



Nelle ultime immagini fornite dalla società creatrice si può notare come il sistema del robot sia stato aggiornato per in modo da potersi cimentare nel Parkour, disciplina che consiste nell'eseguire un percorso superando qualsiasi genere di ostacolo metropolitano adattando il proprio corpo all'ambiente circostante. Il risultato è sorprendente.