Un selfie può diventare subito un’opera d’arte grazie alla nuovissima app creata da Google. Scaricandola e scattandosi una semplice foto il vostro volto sarà immediatamente associato ai ritratti che vi somigliano di più. L’app infatti, seleziona le opere in base alle caratteristiche del vostro volto. Sui social circolano già i risultati dei primi “selfie-ritratto”, anche se alcuni non sembrano del tutto convincenti. In Italia, l’applicazione si può già scaricare anche se la funzione di “selfie-ritratto” non è ancora estesa per tutti i dispositivi mobili.