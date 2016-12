Gli spettacolari "cerchi nella neve" di Simon Beck incantano il web

Prima di tutto, l'artista progetta a computer il disegno che desidera realizzare sulla neve, poi inizia ad imprimere le proprie impronte sulla neve con speciali ciaspole, che danno vita ai motivi apprezzabili soprattutto dall'alto. Si tratta di un lavoro che necessita una grande precisione: per ogni cambio di direzione Simon utilizza una bussola per orientare al meglio i propri passi.



"Vado avanti fino a quando ho le forze, e quando fa buio uso una lampada da casco" racconta Beck, parlando delle sue creazioni, che possono richiedere anche 10 ore per essere completate. La passione di Simon Back è iniziata nel 2004, quando un problema ai piedi gli ha impedito di correre e lo ha costretto a dedicarsi alla camminata. Oggi questa attività iniziata un po' per caso, ha reso Simon famosissimo sul web e gli ha permesso di visitare le catene montuose di tutto il mondo, dalla Francia all'Italia alla Russia, anche se l'artista ribadisce che il suo scopo non è la fama, ma piuttosto rendere il pubblico partecipe della bellezza delle montagne innevate.