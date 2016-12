3 ottobre 2014 Giapponese va in campeggio in Ferrari e frigge un uovo sulla marmitta Un giovane ha pubblicato tutte le foto su Facebook, documentando la scampagnata "da un milione di dollari" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:39 - Un pilota giapponese era in giro a bordo della lussuosissima Ferrari F40 quando gli amici lo hanno chiamato per un pic nic. Senza pensarci un attimo di più, li ha raggiunti, incurante della strada dissestata e delle pietre sul greto del fiume. Non solo: ha impacchettato tutto l'occorrente per la scampagnata sul tetto del bolide.

Campeggio milionario - Al momento del barbecue, poi, ha pensato bene di cuocere un uovo sopra la marmitta della Ferrari, giusto per sfruttare tutte le potenzialità del suo gioiellino. Tutti questi momenti sono stati appositamente immortalati e caricati su Facebook, per ricordare non solo una giornata con gli amici, ma forse una della sue imprese più "spericolate" con la F40.