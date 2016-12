Gb, troppo vento: cascata senz'acqua

12:32 - Guardando questo video sembra che qualcuno abbia schiacciato il tasto rewind. Invece è tutto vero. Il forte vento, che in questi giorni si è abbattuto in Inghilterra, per il tifone Gonzalo, ha modificato il naturale corso delle acque della cascata River nella contea del Derbyshire. La cascata è rimasta all'asciutto perché l'acqua è stata spinta all'indietro dalle violenti raffiche di vento.