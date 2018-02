GB, foca salva per miracolo: rischiava la vita a causa di un frisbee

Un vero e proprio miracolo ha potuto salvare questa foca grigia. L'animale è stato trovato sulle spiaggie di Norfolk, Inghilterra, con un frisbee incastrato nel collo. L'oggetto l'avrebbe lentemente uccisa se non fosse stato per i veterinari del centro dell'East Winch Wildlife Centre.



Dopo aver rimosso il frisbee, la foca ha dovuto vivere nel centro per sei lunghi mesi. Per fortuna, però, le attente cure dei veterinari e dei volontari le hanno permesso di tornare a casa.