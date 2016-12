Ecco Confesor Go: l'app spagnola trova preti per chi vuole confessarsi

Il mondo delle app ha incontrato quello della Chiesa. Un sacerdote spagnolo ha lanciato un'applicazione per smartphone che permette agli users di trovare un confessore in qualsiasi momento e in qualsiasi posto. Che sia in una parrocchia, in un parco o in una strada, Confesor Go permette a tutti di espiare i propri peccati in tempo reale. La nuova app individua il prete disponibile più vicino e dove puoi incontrarlo, indicando il percorso più breve.