Dalla Cina una nuova e strampalata moda culinaria: servire la carne su una bambola in stile "Lady Gaga"

Da Pechino, dove è nata l'idea, a New York. La nuova moda culinaria lanciata dalla Cina? Servire la carne in stile "Lady Gaga", su una bambola coperta da una abito, per l'appunto, di fettine. A suggerire l'idea proprio quel "meat-dress" indossato dalla cantante a un Mtv Video Music Awards, facendo tanto scalpore. Tendenza che promette nuove discussioni social.