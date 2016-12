Da oggi si combatte con le spade laser

10:02 - Attenzione, non è un gioco, ma uno sport di combattimento libero, con regole chiare, a volte duro ma sempre sicuro: lo "maneggeranno" con cura coloro che hanno deciso di iscriversi alla prima scuola al mondo di scherma con "spada laser", che ha appena aperto nella città di Celles, in Belgio, vicino al confine francese. Nata nel 2007 in Italia, l’Associazione conta oltre duecento praticanti ed è oggi parte di un network internazionale di cui fanno parte anche Inghilterra, Irlanda, Belgio e Svezia. L'attività fisica è garantita, i seguaci potranno affinare le loro tecniche di combattimento solo e si applicheranno a dovere. Un consiglio? Non distrarsi. Mai.