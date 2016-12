15 settembre 2016 16:17 Da Expo a Riyad: la storia della calzavara di Udine Le antenne per le telecomunicazioni si vestono di design

Dopo aver garantito le telecomunicazioni a Expo 2015, grazie a sei torri di design alte tra i 36 e i 42 metri, la Calzavara di Udine sta esportando i suoi prodotti in Oman, Cile, Perù e in questi giorni anche in Arabia Saudita. L’azienda friulana è specializzata nella realizzazione di antenne di design ad alto contenuto tecnologico. Si tratta di strutture studiate per migliorare l’arredo urbano attraverso un’opera di restyling dei tradizionali tralicci per le telecomunicazioni in acciaio, racchiuse dentro torri e pali di design polifunzionali.

Da Expo a Riyad: la storia della calzavara di Udine 1 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Expo a Riyad: la storia della calzavara di Udine 2 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Expo a Riyad: la storia della calzavara di Udine 3 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Expo a Riyad: la storia della calzavara di Udine leggi dopo slideshow ingrandisci L'aziendaL'azienda ha cominciato in Italia, con gli “alberi traliccio”: palme, pini e cipressi in grado di mimetizzarsi nel paesaggio naturale. Da piccola realtà artigianale degli anni Settanta, oggi Calzavara è giunta alla terza generazione ed è un'impresa strutturata, orientata all'innovazione e all'export. Piace molto all'estero e, in particolare, ai Paesi Arabi, dove il made in Italy è sempre apprezzato. Proprio nei Paesi Arabi, solo negli ultimi 3 anni, sono state installate nelle maggiori città quasi un centinaio di Lanceluxpole, una particolare tipologia di pali per le telecomunicazioni che integrano funzionalità di illuminazione stradale e pubblica. Un esempio sono quelli presenti sulle arterie principali di Riyad.