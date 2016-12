Da Biella a Popoli: il viaggio della Vespa per i suoi 70 anni

"Partiremo il 24 giugno dal punto esatto in cui venne prodotto il primo prototipo di Vespa, a Biella, e arriveremo a Popoli (Pescara), il paese del suo papà, l'ingegnere Corradino D’Ascanio, due giorni dopo", anticipano gli organizzatori del raduno per i 70 anni dello storico scooter della Piaggio, Augusto Gaudino del Vespa club di Santhià e Franco Di Braccio dell’associazione Sanguis Francisci. In sella da tutta Italia, partendo da anche da Fabriano, nelle Marche, Scalea, in Calabria e Acquaviva delle Fonti, in Puglia.