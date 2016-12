11 novembre 2014 Cina: spende oltre 70mila euro in iPhone per chiederle la mano, ma lei dice "no" Un ragazzo di Guangzhou ha speso l'equivalente di 17 anni di stipendio. Le foto della sua "tragedia" di cuore sono diventate virali sui social Tweet google 0 Invia ad un amico

16:09 - Vuoi sposarmi? Di certo si sarebbe aspettato una risposta diversa il ragazzo cinese che ha comprato ben 99 iPhone per convincere la sua fidanzata a dirgli di "sì". E invece, dopo aver speso oltre 70mila euro in cellulari di ultima generazione, il giovane ha dovuto anche affrontare la delusione del "no". E pensare che aveva anche disposto a terra le scatole con gli smartphone in modo che formassero un cuore.

Il giovane "romanticone" originario di Guangzhou, città della provincia di Guangdong, ha speso l'equivalente di 17 anni di stipendio di un lavoratore medio. Le fotografie della sua sfortunata proposta sono diventate immediatamente virali su Weibo, una sorta di versione cinese di Twitter. Dopo il rifiuto della ragazza, il giovane ha passato alcuni minuti immobile, letteralmente senza parole.