Cina, nonnismo in volo: hostess chiuse nelle cappelliere degli aerei

Nonnismo ad alta quota quello documentato con scatti fotografici dalla Rivista di Aviazione Civile e riportati dal quotidiano South China Morning Post. Vittime designate sono le hostess e gli steward della compagnia aerea cinese Kunming Airlines, chiusi in modo forzoso all'interno delle cappelliere degli aerei da colleghi più anziani, in un atto di sottomissione che ha coinvolto gran parte dei "novellini".

Immediata la replica della compagnia aerea tramite comunicato stampa che si è dichiarata all'oscuro della pratica e afferma di non aver mai ricevuto segnalazioni da parte dei dipendenti."La societa' attribuisce molta importanza all'incidente e farà in modo che non si ripeta più" si legge nella conclusione della dichiarazione, che puntualizza, inoltre, il fatto che gli episodi si siano verificati sempre con gli aerei a terra e senza passeggeri a bordo, non mettendo a repentaglio la sicurezza dei voli.