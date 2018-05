Cina, 13enne risolve tre cubi di Rubik mentre li lancia in aria

Que Jianyu è un ragazzo cinese di soli 13 anni, eppure ha già stabilito un record mondiale. Il giovane infatti è riuscito a risolvere tre cubi di Rubik mentre li lanciava in aria, in soli cinque minuti e sei secondi, lasciando il pubblico senza parole.



Il ragazzo ha avuto soltanto quindici secondi per osservare il rompicapo prima dell'inizio della prova. "Il trucco è memorizzare esattamente ogni cubo - ha dichiarato - per poi applicare la giusta formula per risolverlo". Il giovane prodigio aveva già dato prova della sua abilità un anno fa, compiendo un'impresa simile: risolvere tre cubi da seduto, usando sia le mani che i piedi.