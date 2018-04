Canada, camion si scontra a tutta velocità contro un cavalcavia

Un automobilista ha ripreso un incredibile incidente avvenuto su un'autostrada canadese, nell'area di Repentigny, in Québec. Un autoarticolato che trasportava un carico di mais stava viaggiando a forte velocità con il rimorchio sollevato. Per questo motivo, pochi secondi dopo, il mezzo si è inevitabilmente scontrato contro un cavalcavia. Il rimorchio è andato distrutto, spargendo ovunque il mais che il veicolo stava trasportando. Fortunatamente non ci sono stati feriti e gli investigatori stanno indagando sulla dinamica dell'incidente per capire se sia stato causato da un errore umano o da un problema tecnico.