Usa, donna spericolata attraversa il traffico su uno scooter per disabili

Attimi di paura a Memphis, in Tennessee. Una donna, su uno scooter per disabili, ha attraversato il traffico sull’Elvis Presley Boulevard. Il tutto è stato ripreso, tramite una diretta Facebook, da Towanna Murphy, proprietaria della radio locale WDEM. La ragazza ha tentato di far rallentare gli altri conducenti e ha cercato, invano, di convincere la donna a fermarsi. Un ufficiale di polizia la stava aspettando sull'interstatale, ma la bizzarra signora in scooter non voleva fermarsi. La donna è stata portata in ospedale ed è tornata a casa in sicurezza.