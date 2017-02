Asta record, raro mattoncino Lego in oro venduto a 19 mila euro 1 di 5 Tgcom24 Tgcom24 Asta record, raro mattoncino Lego in oro venduto a 19 mila euro 2 di 5 Tgcom24 Tgcom24 Asta record, raro mattoncino Lego in oro venduto a 19 mila euro 3 di 5 Tgcom24 Tgcom24 Asta record, raro mattoncino Lego in oro venduto a 19 mila euro 4 di 5 Tgcom24 Tgcom24 Asta record, raro mattoncino Lego in oro venduto a 19 mila euro 5 di 5 Tgcom24 Tgcom24 Asta record, raro mattoncino Lego in oro venduto a 19 mila euro leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra il 1979 e il 1981 questi mattoncini in oro erano regalati dalla Lego a un numero selezionato di business partner e dipendenti dell'azienda da 25 anni. Secondo gli esperti non dovrebbero esserne stati realizzati più di 10 in totale. Il mattoncino aggiudicato ieri ha destato molto interesse a livello mondiale, superando il valore stimato di 15.000 euro. Considerata la loro rarità, questi mattoncini non arrivano spesso sul mercato. Secondo Catawiki, l'ultima volta è accaduto cinque anni fa e il mattoncino messo all'asta è stato venduto per quasi 14.000 euro.



Il 1 febbraio il record è stato superato. "Il mattoncino venduto ieri sera è stato messo all'asta da un parente di un business partner Lego, il quale nel 1980 lo aveva ricevuto per il suo contributo allo sviluppo del mercato Lego in Italia" ha rivelato Rolf Nagtzaam, esperto di Lego per Catawiki. Catawiki, fondata nel 2008 da Renè Schoenmakers e Marco Jansen originariamente come community per collezionisti, Catawiki è diventato oggi uno dei principali siti per l'acquisto e la vendita di oggetti speciali. Dal 2011, Catawiki presenta aste settimanali attualmente in 80 diverse categorie, incluse auto d'epoca, arte, gioielleria, libri e orologeria.