In Francia le api fanno il miele rosso e blu

Quando i 5mila abitanti di Ribeauvillé hanno visto la nuova produzione di miele non potevano credere ai loro occhi. Il liquido dolce che si produce con tanta solerzia nella regione francese dell'Alsazia aveva un colore strano: qualche volta era blu, altre volte rosso, in certi giorni persino verde. Da agosto le api della zona hanno cambiato la loro dieta e anzichè dedicarsi ai fiori si sono gettate a capofitto sugli scarti di produzione della fabbrica di M&M's lasciati all'aperto per essere trasformati in biogas.

Per gli apicoltori era normale vedere tornare le loro api dai campi inzuppate di un dorato polline. Da due mesi gli insetti tornano ricoperte di colori sgargianti con gran sorpresa di tutti. Per gli apicoltori francesi si tratta di un danno economico notevole visto che la produzione variopinta di miele è del tutto inutilizzabile. Nessun problema invece per le api che anzi sembrano non essere mai sazie dei piccoli cioccolatini colorati.