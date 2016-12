Apple svela il nuovo iPad, super veloce ed HD

foto Ap/Lapresse Correlati Ecco il nuovo iPad 23:12 - Schermo retina ad altissima definizione, fotocamera da 5 megapixel e connessione a Internet super-veloce 4G. Svelato allo Yerba Buena Center di San Francisco il nuovo iPad della Apple. E' la rivoluzione "post Pc", ha sottolineato l'amministratore delegato del colosso di Cupertino, Tim Cook. Il nuovo iPad sarà disponibile negli Stati Uniti dal 16 marzo, in Italia dal 23. - Schermo retina ad altissima definizione, fotocamera da 5 megapixel e connessione a Internet super-veloce 4G. Svelato allo Yerba Buena Center di San Francisco il nuovo iPad della Apple. E' la rivoluzione "post Pc", ha sottolineato l'amministratore delegato del colosso di Cupertino, Tim Cook. Il nuovo iPad sarà disponibile negli Stati Uniti dal 16 marzo, in Italia dal 23.

I prezzi sono gli stessi del modello precedente: si parte dai 499 dollari (499 euro in Italia) per la versione base da 16gb solo wi-fi. Il modello che supporta le reti 4G partirà dai 629 dollari (629 euro in Italia).



Cook ha spiegato che il nuovo iPad, oltre a essere dotato di un display da 3,1 milioni di pixel, una "risoluzione più elevata di una tv HD", monta un processore quad-core di ultimissima generazione. Tra le altre particolarità, la funzione di "voice dictation" e la funzione di "hotspot" con la possibilità di condividere la connessione con altri cinque dispositivi. Oltre alla nuova 'tavoletta' magica, Cook ha presentato anche la nuova versione della Apple Tv. IPad con Wi-Fi + 4G si collega alle reti più veloci in tutto il mondo, incluse quelle LTE 4G di AT&T e Verizon (negli Usa), pur continuando a offrire la stessa durata della batteria di 10 ore e mantenendo il suo look sottile e leggero. "Il nuovo iPad ridefinisce nuovamente la categoria che Apple stessa ha creato meno di due anni fa, offrendo l'esperienza più incredibile che le persone abbiano mai avuto con la tecnologia", ha dichiarato Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple.



"Ora il nuovo iPad ha il display dalla risoluzione più alta mai vista su un dispositivo mobile, con 3,1 milioni di pixel che assicurano testi ultranitidi e un dettaglio incredibile nelle foto e nei video".



Il nuovo, potentissimo chip A5X con grafica quad-core è stato progettato da Apple per offrire un'esperienza utente veloce e reattiva, supportando al contempo l'incredibile display retina. Con prestazioni grafiche doppie rispetto al chip A5, il chip A5X offre un equilibrio perfetto fra performance ed efficienza energetica. L'illuminazione posteriore consente di scattare foto anche quando c'è poca luce e la nuova funzione di stabilizzazione delle immagini video rimuove i salti e le vibrazioni cui sono soggetti i filmati ripresi con un dispositivo mobile.



Con iOS 5.1, l'ultimo aggiornamento del sistema operativo, il nuovo iPad vanta una serie di nuove funzioni e importanti miglioramenti, fra cui: app Fotocamera riprogettata, ora con tecnologia di stabilizzazione video; possibilità di eliminare le foto da Streaming foto; supporto per la dettatura in inglese, francese, tedesco e giapponese e la funzione 'Hotspot Personale'. Inoltre, iOS 5.1 si integra alla perfezione con iCloud, un insieme di servizi cloud gratuiti, fra cui iTunes nella 'nuvola', streaming foto e documenti nella nuvola: iCloud archivia i contenuti dell'utente e li invia in automatico e in wireless a tutti i suoi dispositivi iPhone, iPad, iPod touch, Mac e PC. Quando i contenuti cambiano su un dispositivo, tutti gli altri vengono automaticamente aggiornati.



Il nuovo iPad supporta anche la dettatura, un altro eccellente modo di fare tutto semplicemente utilizzando la voce. Anziché digitare, basta toccare l'icona del microfono sulla tastiera e parlare: il nuovo iPad ascolta tutto. Poi basta toccare Fine, e l'iPad convertirà le parole in testo. La dettatura è utile per scrivere messaggi, prendere appunti, fare ricerche sul web e molto altro. E funziona anche con le app di terze parti, così gli utenti potranno aggiornare lo stato di Facebook, tweetare o scrivere didascalie in Instagram usando solo la voce.



Apple ha inoltre presentato l'app iPhoto, insieme a importanti aggiornamenti di iMovie e GarageBand, completando così la suite di app iLife per iOS. iLife, cosi' come le app della suite iWork, Pages, Keynote e Numbers, sono state tutte aggiornate per sfruttare il nuovo display retina dell'iPad. iPhoto include fantastiche funzioni Multi-Touch: con gesti intuitivi, gli utenti potranno ora sfogliare centinaia di foto, trovare gli scatti più belli, ottimizzare e ritoccare le immagini con pennelli facili da usare e condividere diari fotografici con iCloud .



IMovie consente ora di creare trailer cinematografici in perfetto stile hollywoodiano mentre si filmano i video in HD. E GarageBand introduce Jam Session, una funzione innovativa e divertente con cui un gruppo di amici può connettere in wireless i propri dispositivi iOS per suonare strumenti e registrare una sessione di musica live.