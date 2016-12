Quale donna non ha mai sognato di indossare uno splendido anello? Una valida proposta potrebbe essere l'Oppenheimer Blue, con i suoi 14,62 carati di perfezione: è il più grande diamante blu intenso mai offerto all'asta. Farà parte di una collezione di gioielli in vendita a Ginevra dal 18 maggio. La vera lotta, però, sarà tra chi se lo potrà permettere: tra sogno e realtà, in questo caso c'è di mezzo il denaro.